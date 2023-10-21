Синоптик Колесов рассказал о второй волне похолодания в Петербурге

В Петербурге с начала недели идет вторая волна похолодания, которая может и не закончиться к концу месяца. За вторую декаду октября в городе выпало рекордное количество осадков.

Фото: baltphoto/ Павел Долганов

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов, в Ленинградской области прошла самая холодная ночь. Максимальную температуру зафиксировали в городе Лодейное поле, она дошла до отметки в -9 градусов.

Антициклон привел к отсутствию облачности, однако принес в регион холодные воздушные массы, поэтому мы и наблюдаем заморозки. Вторая декада октября в Петербурге до сих пор держит рекорд по количеству осадков — 195% нормы или 123.4 мм.

В третьей декаде мы увидим меньше осадков. В Северной столице пока действует вторая волна похолодания, которая пришла к нам в начале недели. На данный момент температура падает все ниже, однако к концу месяца все может поменяться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что синоптик Александр Колесов предупредил петербуржцев о заморозках и гололедице на дорогах города.