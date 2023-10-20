Колесов: Петербурге ждут морозные ночи и гололед

В Петербург скоро придут гололед и морозные ночи. В Ленинградской области уже установился «минус». Температура воздуха в Северной столице упадет до -3 градусов.

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Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов, на территории Ленинградской области установилась отрицательная температура, однако в Петербурге еще «плюс».

Погоду в регионе определяет антициклон, холодные воздушные массы уже накрыли Ленобласть, теперь они передвигаются в восточном направлении. Как отмечается, в Северной столице осадков пока не предвидится, однако ночи будут морозными.

На влажных участках петербургских улиц образуется опасный гололед, который доставит проблем пешеходам и водителям. Температура в городе может упасть до -3 градусов, а в Ленобласти до -7 градусов.

Солнце будет часто выглядывать, однако положения оно не поменяет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице кратковременные дожди сменяются мокрым снегом.