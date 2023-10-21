Внук Шарля де Голля хочет приехать в Петербург международный культурный форум

На Петербургский международный культурный форум могут приехать деятели не только из стран БРИКС, ШОС и СНГ, но и с европейских стран. Пьер де Голль (внук Шарля не Голля) изъявил желание посетить мероприятие.

Фото: Balthphoto/Надежда Цветкова

Стало известно, что в Северную столицу на международный форум приедут гости из разных стран мира, об этом рассказали в ТАСС.

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, посетят Петербургский международный культурный форум деятели из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Тем не менее, ожидаются визиты и европейских гостей. Пока нет списков с именами посетителей, однако готовится приехать внук знаменитого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля. Также собирался нанести визит и сербский режиссер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице перекроют въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД ЮГ.