Петербургские ученые-археологи нашли фундамент крепости Фридрихсбург в Калининграде

Исследователи из Петербурга обнаружили фундамент крепости Фридрихсбург в Калининграде, где нашли обложку «Краткое содержание Ветхого Завета». Сооружение построили в 1657 году.

Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

Стало известно, что специалисты из Северной столицы участвовали в раскопках объекта в Калининградской области, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук и местной компании исследуют остатки крепости Фридрихсбург. Ее основали еще в 1657 году по велению великого курфюрста Фридриха Вильгельма. Задачей сооружения являлся контроль реки Прегель.

Петербургские ученые добрались до фундамента бастиона. Там они обнаружили обложку в кожаном переплете «Краткое содержание Ветхого Завета».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в центре города на Неве археологи закончили раскопки на месте снесенной Борисоглебской церкви.