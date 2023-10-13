Археологи завершили раскопки храма в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга археологи завершили раскопки на территории снесенной Борисоглебской церкви. Храм появился на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина еще в 1882 году, однако спустя 93 года власти снесли церковь. На ее месте была проложена трасса набережной.

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В 1975 году Петербург лишился Борисоглебской церкви взамен на Синопскую набережную. В 2019 году Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры анонсировал восстановление постройки. Проектированием занимались сотрудники компании “Архитектурная мастерская Мамошина”. Сегодня археологи завершили раскопки на месте фундамента снесенной церкви. Однако возродить храм на историческом месте не получится – для этого необходимо было бы сузить Синопскую набережную, сообщает АБН.

Отметим, что Борисоглебская церковь входит в региональный закон №820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Согласно ему, храм рекомендован к восстановлению в качестве господствующих элементов в архитектурной композиции этого района.

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Начало раскопок стартовало в феврале 2023 года. Ими занимались специалисты Научно-исследовательского центра “Актуальная археология”. Возглавлял экспедицию Николай Новоселов, который заявил, что главная задача раскопок – зафиксировать точные границы фундамента и его конфигурацию, учитывая множественные разрушения. Последние фундамент понес при прокладке инженерных сетей.

Специалисты во время изучения остатков храма выяснили, что здесь использовалась уже в конце XIX — начале XX веков система воздуховодов к пневмопечам. Иными словами в Борисоглебской церкви эксплуатировались первые аммосовские печи.

В процессе археологических раскопок площадь работ в значительной степени увеличилась. Специалисты принялись за изучение газона, который растянулся вдоль проспекта Бакунина. Благодаря этому археологи сумели обнаружить северный участок фундамента.

Сегодня раскопки подошли к концу: обезопасить раскрытый фундамент от влаги помогает деревянный навес. Предполагается, что во время возведения храма некоторая часть исторических фундаментов будет сохранена как экспонат в подвале возрожденной церкви.