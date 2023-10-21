В Петербурге перезахоронили погибших воинов Красной Армии

На Корчминском воинском кладбище в Петербурге перезахоронили 24 солдат Красной Армии. Их останки нашли поисково-спасательные отряды в Колпинском районе.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Стало известно, что в Северной столице прошло захоронение найденных останков солдат Великой Отечественной войны, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Таким образом, 24 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, отдавших свою жизнь при обороне Ленинграда, найдены поисково-спасательными отрядами в Колпинском районе.

На братском кладбище «Корчмино» организована торжественно-траурная церемония перезахоронения, на которую пришли найденные родственники погибших, молодежь и ветеранские организации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти к 80-летию прорыва блокады Ленинграда облагородили территорию крупного воинского захоронения.