К 80-летию прорыва блокады под Петербургом привели в порядок территорию у воинского захоронения

В Ленинградской области специалисты очистили от лишних деревьев и кустарников территорию у воинского захоронения. К братской могиле теперь протягивается обновленная дорожка.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Благоустройство провели на кольцевой развязке у Ладожского моста по трассе «Кола». Здесь располагается братское воинское захоронение. Мероприятия по расчистке территории приурочили к 80-летию прорыва блокады, сообщает Онлайн47.

Отмечается, что работы проводили специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядчик АО «ПО Росдорстрой». Решение благоустроить территорию было принято после обращений военного комиссариата Кировска и Кировского района, а также представители местной администрации.

Выяснилось, что на месте работ не так давно нашли братскую могилу №3, где захоронено 524 солдат Красной армии. Благоустраивать это место начали весной 2023 года.