Азербайджанца-русофоба из этнической банды отправили под стражу за призыв к насилию над русскими

В Петербурге суд арестовал члена этнической группировки азербайджанца, тот призывал убивать русских людей, а после сам участвовал в избиениях, выкладывая видео в telegram-канале.

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Стало известно, что в пятницу, 20 октября, Московский районный суд вынес решение, об этом рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Как отмечается, обвиняемый и еще ряд лиц у торгово-развлекательного центра «Континент» публично призывали к избиению русских, после чего и сами участвовали в насилие. Это сопровождалось глумлением и унижением, свои похождения они выкладывали в telegram-канал.

В отношение одного из них возбудили уголовное дело части 2 статьи 282 ( Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Его отправили под стражу до 17 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что под стражей скоротает свое время еще один русофоб, который состоял в этнической банде азербайджанцев.