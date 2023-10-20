Суд отправил под стражу члена азербайджанской группировки, избивавшей петербуржцев

Красносельский районный суд отправил подростка-азербайджанца из этнической банды под стражу до 17 декабря. Его обвиняют в избиениях петербуржцев ради забавы.

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Стало известно, что в Северной столице Красносельский районный суд вынес решение по мере пресечения члена группировке, об этом рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Как отмечается, несовершеннолетний проходит по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Его задержали 18 октября, в тот же день и предъявили обвинение.

Отец подростка, он сам и его защитник пытались склонить суд в сторону меры пресечения, предполагавшей присмотр за несовершеннолетним.

Тем не менее, суд поддержал ходатайство следственного комитета и отправил азербайджанца под стражу до 17 декабря.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что 16 октября петербургский СК начал расследование нападений азербайджанской этнической группировки на горожан.