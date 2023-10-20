Петербуржцам представили проекты новых вестибюлей метро

Смольный отправил на антикоррупционную экспертизу проект двух вестибюлей станций метро «Балтийская» и «Василеостровская». Они будут пропускать 11,8 и 11 тысяч пассажиров в час соответственно.

Россия. Санкт-Петербург. Метрополитен

Стало известно, что в пятницу, 20 октября, обнародован проект по созданию двух вестибюлей метро в Северной столице, об этом рассказали в Neva.Today.

Как отмечается, изменения затронут станции метрополитена «Балтийская» и «Василеостровская». Таким образом, новый вестибюль на красной ветке будет располагаться между «Варшавским экспрессом» и гипермаркетом «Лента». Пропускная способность в час — 11,8 тысяч пассажиров

На зеленой ветке новый вход расположится у 11-линии. Пропускает она на 800 человек меньше. Вестибюль «Василеостровской» отделают кирпичом и штукатуркой.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что миллиардер Илон Маск по достоинству оценил великолепие станции «Автово» в Северной столице.