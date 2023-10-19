На все сто: Илон Маск оценил петербургскую станцию метро «Автово»

Известный бизнесмен и блогер Илон Маск поделился своим мнением об одной из станций подземки Петербурга. Предприниматель оценил ее на высший балл.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на ролик про станцию метро «Автово» в одной из социальных сетей.

В посте говорилось, что именно так должны выглядеть станции метро и в пример привели «Автово». Среди комментаторов неожиданно затесался и известный бизнесмен. Маск отправил эмодзи «100», выразив свое согласие с мнением автора публикации.

Станция «Автово» входит в состав Кировско-Выборгской (красной) линии. Ее открыли 15 ноября 1955 года. В 2014 году издательство The Guardian включило петербургскую станцию в список 12 красивейших станций мир.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице выбрали компанию, которая выполнит горно-экологический мониторинг при строительстве «коричневой» ветки метрополитена. Победителем в аукционе стал «Ленметрогипротранс», который снизил стоимость контракта с 960 млн рублей до 864 млн.