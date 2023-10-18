В Северной столице нашли подрядчика для мониторинга при строительстве Красносельско-Калининской ветки метро

Завершился выбор компании, которая выполнит горно-экологический мониторинг при строительстве «коричневой» ветки метрополитена. Контракт на 864 млн достался «Ленметрогипротранс».

Фото: пресс-служба «Метрострой Северной столицы»

В Петербурге подписали контракт с подрядчиком, который выполнит горно-экологический мониторинг при строительстве Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро на участке от «Казаковской» до «Путиловской», сообщает телеканал 78.

Победителем в конкурсе стал «Ленметрогипротранс», снизивший стоимость контракта с 960 млн рублей до 864 млн. В этот раз в аукционе участвовала только одна компания, а в прошлый раз с ней конкурировал «Метрогипротранс».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве продолжается строительство новых станций метрополитена. Так, на коричневой линии идут работы по возведению пилонной трехсводчатой станции «Юго-Западная». Согласно проекту, там появятся 12 пассажирских проходов из центрального тоннеля к боковым.