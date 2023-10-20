Россияне не поддержали слова Винер про Владимира Путина

Тренер Ирина Винер после беседы с президентом России Владимиром Путиным назвала того лояльным и демократичным, однако граждане подметили, что это не самая лучшая характеристика для главы государства.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Стало известно, что тренер по художественной гимнастике Ирина Винер провела беседу с главой Российской Федерации, об этом рассказали в Утро.ру.

Тема зашла про участие отечественных спортсменах на Олимпиаде под нейтральным флагом. Она назвала это позорным. Тем не менее, Владимир Путин считает, что это дело каждого атлета и они сам вправе принимать решение.

После этого Ирина Винер отметила, что отличительными чертами президента являются демократичность и лояльность. Однако россияне не оценили таких слов.

Они подчеркнули, что это не самые полезные качества для лидера страны. Комментаторы хотят видеть Владимира Путина более жестким и требовательным к чиновникам и оппонентам на международной арене.