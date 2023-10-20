Московским рестораторам разрешили не убирать веранды
В Москве летние кафе могут не демонтировать веранду, если она не находится в парковой зоне и на внешних поверхностях зданий. Она также не должна мешать зимой проезду техники.
Стало известно, что окончание летнего сезона в Москве не помешает существованию веранд, об этом рассказал телеканал 360.
Как отмечается, в столице разрешили владельцам ресторанов и кафе сохранить «летние» веранды на зиму. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин после встречи с представителями бизнеса.
Тем не менее, придется демонтировать объекты, находящиеся в парках и на внешних поверхностях зданий. Разрешение не убирать веранды на зимний сезон помогли заведениям общественного питания избежать лишний трат.
В прошлом году подобную возможность использовали 346 летних кафе. Одним из важных условий является отсутствие препятствий для уборочной техники и движению прохожих.