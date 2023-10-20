В Петербурге у пенсионерки украли ордена и медали времен ВОВ

В Калининском районе неизвестный обчистили комод пожилой петербурженки, где находись медали Великой Отечественной войны. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

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Как стало известно Санкт-Петебург.ру, вечером, 19 октября, сотрудникам полиции по Калининскому району поступила информация о краже на Светлановском проспекте.

Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что в коммунальной квартире проживала 83-летняя пожилая петербурженка. Ее внучка обнаружила исчезновение памятной посуды и медалей «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ», а также «За победу над Германией в ВОВ».

Они находились в комоде. Целостность дверей и порядок в квартире остался прежним. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Курортном районе злоумышленники представились коммунальщиками, после чего обокрали пенсионерку.