В Сестрорецке липовые коммунальщики украли у старушки деньги

В Курортном районе Петербурга неизвестные обокрали пенсионерку, представившись сотрудниками «ЖКХ». После их ухода женщина не досчиталась семнадцати тысяч рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 18 октября пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные под видом коммунальщиков украли 17 тысяч рублей из ее квартиры.

По ее словам, 16 октября в ее квартиру на Приморском шоссе в Сестрорецке пришли неизвестные мужчины и представились сотрудниками «ЖКХ». Злоумышленники сообщили, что им необходимо осуществить прочистку вентиляции.

За выполненную работу 81-летняя хозяйка квартиры заплатила им 13 тысяч рублей, которые хранила в книге. Когда «коммунальщики» ушли, пенсионерка обнаружила, что из книги пропали оставшиеся 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают личность преступников. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти мошенники украли у школьного физрука 4 млн рублей.