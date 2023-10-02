Смена власти во Всеволожском районе: Комарницкая возглавила администрацию

Во Всеволожском районе произошла смена руководства. Врио главы администрации назначена Анна Комарницкая.

Фото: unsplash

Как сообщает Онлайн47, во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смена руководства администрации. На должность временно исполняющего обязанности главы назначена Анна Комарницкая. Такое решение было принято депутатами на внеочередном заседании Совета.

Уточняется, что Анна Комарницкая ранее занимала пост заместителя главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам. Она имеет опыт управленческой работы в местных органах власти.

Прежний глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ушел в отставку 20 сентября по собственному желанию. Вакантная должность временно занята Комарницкой вплоть до назначения нового главы администрации на постоянной основе.