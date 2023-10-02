Повыделывались – и хватит: итальянский бренд OVS возвращается в Петербург

Итальянский бренд одежды OVS в 2024 году откроет два магазина в Санкт-Петербурге. Компания Smart Casual Group, развивающая эту сеть в России, планирует запустить до 50 магазинов OVS по стране к концу 2025 года.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Масс-маркет бренд итальянской одежды OVS вновь выходит на петербургский рынок. Как сообщает РБК, компания Smart Casual Group, развивающая эту сеть в России, планирует открыть два магазина OVS в Санкт-Петербурге в 2024 году. Точные локации и даты старта продаж пока не называются.

По словам представителей Smart Casual Group, у OVS амбициозные планы по расширению в России. В этом году откроется семь магазинов, а к концу 2025 года сеть планирует запустить уже около 50 точек продаж по всей стране. В ноябре 2023 года состоится открытие первого семейного магазина OVS в Москве.

Бренд OVS уже работал в Петербурге около 10 лет назад. В 2011 году в ТРЦ «Галерея» открылся первый магазин итальянской сети. Но в 2014 году якобы из-за экономического кризиса компания-франчайзи была вынуждена закрыть все 64 магазина OVS в России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в петербургских ТЦ открыли магазины российского бренда IDOL.