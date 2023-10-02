Историческое здание напротив Казанского собора продают за 1,8 млрд

Историческое здание на набережной канала Грибоедова, напротив Казанского собора, выставлено на продажу за 1,8 млрд рублей после получения владельцем разрешения на масштабную реконструкцию. Эксперты считают цену завышенной.

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Компания «Блюхера, 6», владеющая зданием на набережной канала Грибоедова, 24 в Санкт-Петербурге, вновь предпринимает попытку продать этот объект. Ранее владелец получил согласование проекта реконструкции от надзорных органов. Площадь исторического здания составляет порядка 9,3 тыс. кв. м. Сейчас его предлагают купить за 1,8 млрд рублей, но допускают возможность торга до 1,5 млрд, сообщает «Деловой Петербург».

Согласно разрешению Госстройнадзора, объект можно реконструировать под гостиничный комплекс площадью 14,85 тыс. кв. м. Здание располагается на первой линии канала напротив Казанского собора.

Однако, по мнению экспертов рынка недвижимости, объявленная стоимость актива сильно завышена. В 2020 году, нынешний владелец приобрел это здание бывших ж/д касс на аукционе всего за 1,15 млрд рублей. К тому же, по оценкам, объект нуждается в крупных инвестициях из-за ограничений по реконструкции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский рынок недвижимости переориентируется на китайских покупателей.