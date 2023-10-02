«Отдал все силы»: председатель «Зенита» сыграл три минуты в игре за «Чисто Питер»

Александр Медведев признался, что физически еще не готов играть в футбол на 100 %. Однако он все же вышел в стартовом составе любительской команды «Чисто Питер» в матче Медиалиги.

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Недавно председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал интервью Матч ТВ, в котором признался, что физически пока не готов играть в футбол на 100 %, хотя и вышел в стартовом составе любительской команды «Чисто Питер» в матче Медиалиги против ФК «10».

По словам Медведева, он отдал все силы в игре, но еще не в оптимальной форме, поэтому сыграл немного. Тем не менее, игрой своей он остался доволен. Медведев добавил, что теперь их команду ждет плей-офф, и они будут готовиться к нему дальше.

В воскресенье, 1 октября «Чисто Питер» обыграл ФК «10» со счетом 2:1 в матче 5-го тура Медиалиги на стадионе «Петровский». 68-летний Медведев вышел в старте с капитанской повязкой, но уже на 3-й минуте был заменен.

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