Есть из чего выбрать: на проспекте Просвещения откроется фуд-холл на 28 недорогих ресторанов

В Петербурге на проспекте Просвещения откроется новый фуд-холл Eat Market от Zemskiy Group площадью 2600 кв.м. Он объединит 28 ресторанных концепций со средним чеком 400-600 рублей.

Фото: Baltphoto

На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге вскоре заработает фуд-холл Eat Market от компании Zemskiy Group. Гастропространство займет площадь в 2600 кв. м и разместит на своей территории 28 ресторанов со средним чеком 400-600 рублей, сообщает «Коммерсант».

Подобные фуд-холлы популярны в районах с высокой плотностью застройки, где не хватает инфраструктуры. Вместе с тем, в спальных районах из-за нехватки посетителей они могут быть менее успешны, чем в деловых зонах с развитым пешеходным трафиком.

В Петербурге работают уже 14 фуд-холлов, а в перспективе их число может вырасти до 27. Это говорит об их популярности как элемента современных жилых комплексов.

Помимо этого, фуд-холлы с успехом открывают в гостиницах и превращают в летние площадки под открытым небом, чтобы привлечь больше посетителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские предприниматели просят помочь фудтракам, приняв одно важное решение.