Петербургские бизнесмены обратились к властям за поддержкой в отношении фудтраков
Участники рынка общественного питания в Санкт-Петербурге просят городские власти изменить статус фудтраков в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Другими словами, предприниматели, владельцы кафе, ресторанов и фудтраков хотят заполонить город последними. Бизнесмены обратились к чиновникам с просьбой придать фудтракам статус нестационарных торговых объектов (НТО) и продлить сроки аренды на пять лет, сообщает Neva.Today.
На сегодняшний день вагончики с едой могут стоять или на частной территории, или там, где проводятся ярмарки. На городской территории их можно разместить только на два месяца в квартал. На тротуарах фудтраки ставить нельзя, так как они считаются транспортными средствами.
Таким образом, бизнесмены не получают желаемой прибыли, и, чтобы улучшить ситуацию, они выдвинули просьбу об НТО. В ЗакСе рассмотрят инициативы об изменении региональных законов на сокращение препятствий для среднего и малого предпринимательства.