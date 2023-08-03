Петербургские бизнесмены обратились к властям за поддержкой в отношении фудтраков

Участники рынка общественного питания в Санкт-Петербурге просят городские власти изменить статус фудтраков в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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Другими словами, предприниматели, владельцы кафе, ресторанов и фудтраков хотят заполонить город последними. Бизнесмены обратились к чиновникам с просьбой придать фудтракам статус нестационарных торговых объектов (НТО) и продлить сроки аренды на пять лет, сообщает Neva.Today.

На сегодняшний день вагончики с едой могут стоять или на частной территории, или там, где проводятся ярмарки. На городской территории их можно разместить только на два месяца в квартал. На тротуарах фудтраки ставить нельзя, так как они считаются транспортными средствами.

Таким образом, бизнесмены не получают желаемой прибыли, и, чтобы улучшить ситуацию, они выдвинули просьбу об НТО. В ЗакСе рассмотрят инициативы об изменении региональных законов на сокращение препятствий для среднего и малого предпринимательства.