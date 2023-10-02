«Балтика» делает ход конем: в Петербурге началось юридическое сражение за российское пиво

Carlsberg хотел лишить «Балтику» ряда брендов российского пива. Однако отечественная компания сделала ход конем и первой обратилась в суд.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Компания «Балтика» сделала ход конем и обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать соглашение на использование ряда брендов пива. Об этом пишет «Коммерсант».

В определении суда говорится, что Carlsberg может инициировать разбирательство в суде Дании, чтобы лишить «Балтику» прав на часть брендов. В этой связи российская компания попросила запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Garage, Holsten и другие.

Пока в судах Дании не обнаружено сведений о подаче Carlsberg исков по поводу отзыва лицензий. Сама Carlsberg заверила, что не предпринимала по этому вопросу юридических действий.

Тем не менее, эксперты полагают, что датская компания действительно может планировать обратиться в суд для отзыва лицензий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Heineken продал активы в РФ за один евро.