Heineken продал российские активы за 1 евро

Пивоваренная компания Heineken заключила сделку по продаже своих российских активов. Цена сделки составила символический 1 евро.

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Генеральный директор Heineken и председатель исполнительного совета Дольф ван ден Бринк рассказал, что компания покинула российский рынок. Новым владельцем их предприятий за 1 евро стал Arnest Group, сообщает АБН.

Отмечается, что компания получила 100% акций российского бизнеса Heineken, включая семь пивоваренных заводов. Однако новый владелец обязался погасить задолженность датской компании в размере около 100 млн евро. Кроме того, все сотрудники получили гарантии трудоустройства на следующие три года.

Датская компания может понести убытки в размере около 300 млн евро из-за продажи российского бизнеса. Поиск нового владельца продлился с 2022 года. Всего в компании трудятся около 90 тыс. человек.

Пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже своих активов российских предприятий Arnest Group за символическую цену в 1 евро, сообщает пресс-служба зарубежной компании.