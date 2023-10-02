Автобус с детьми попал в ДТП под Москвой: в салоне находились 30 детей

В Подмосковье произошла авария с участием школьного автобуса. К счастью, дети не пострадали.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

На одной из автотрасс Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие с школьным автобусом. В момент аварии в салоне находилось 30 детей.

По предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Ни один из юных пассажиров не получил травм и увечий. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб для оказания необходимой помощи и установления причин и подробностей произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас проводится тщательное расследование обстоятельств аварии. Следователи выясняют, были ли нарушены водителем правила дорожного движения или же причины инцидента носят иной характер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на трассе «Скандинавия», где недавно насмерть задавили девочек-велосипедисток, произошло еще одно страшное ДТП.