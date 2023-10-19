Петербуржцы стали чаще покупать франшизы ресторанов и интернет-магазины

За девять месяцев 2023 года увеличился спрос на покупку готовых компаний. Также наибольший темп роста отметили в сегменте общепита.

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В городе на Неве наибольшую популярность набрали такие сегменты бизнеса, как предприятия общественного питания, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и интернет-магазины, сообщает РБК. На общепит за девять месяцев этого года пришлось 20% спроса, на ПВЗ – 15%, а на онлайн-торговлю – 11 %.

Также в сравнение с прошлым годом среди петербуржцев востребованными оказались индустрия развлечений – спрос вырос на 86%, строительство – 79%, стоматология и медицина – 56%.

По словам руководителя компании Topfranchise.ru Василя Газизулина, в культурной столице в 2023 году наибольшими темпами поднялся спрос на франшизы в сегменте детского образования, индустрии красоты, общественного питания, ретейле и ИТ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области появилось более 11 тысяч новых предприятий за девять месяцев этого года, что на 8% превышает показатели 2022 года.