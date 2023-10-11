В Ленобласти зафиксирован рост числа новых предприятий с начала 2023 года

Более 11 тысяч новых предприятий появилось в Ленинградской области за 9 месяцев 2023 года, что на 8% превышает показатели 2022 года.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Ленинградской области возросло число новых малых и средних предприятий (МСП) с начала 2023 года, а именно, там появилось 11 399 новых субъектов МСП. Это число превышает показатели 2022 года на 8%.

Отметим, что с каждым годом увеличивается число самозанятых граждан, МСП, а также индивидуальных предпринимателей. На данный момент, в регионах число самозанятых превышает 93 тысячи человек. Также было зафиксировано более 75 тысяч субъектов МСП.

Увеличение показателей связано с активной государственной поддержкой предпринимателей в регионах, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее Санкт-Петербурге.Ру сообщал, что за текущий год на предприятиях малого, среднего и микробизнеса в Санкт-Петербурге открылось рекордное количество свободных вакансий. Работодатели активно ищут новых сотрудников.