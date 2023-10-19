Петербургский «Вертекс» инвестирует 2,1 млрд в расширение производственных площадей

Фармацевтическая компания «Вертекс» собирается вложить более 2 млрд рублей в расширение производства. Почти треть этих денег пойдет на оборудование и прочие основные средства.

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В течение года фармацевтическая компания «Вертекс» планирует увеличить производственные площади в особой экономической зоне «Новоорловская» не менее чем на 5,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что к концу года сумма запланированных инвестиций в проект превысит 1,7 млрд рублей. Около трети затрат пойдет на оборудование и прочие основные средства. В 2024 году на завершение работ потребуется 0,4 млрд рублей.

На новых площадях «Вертекс» планирует разместить три производственных участка. Учитывая расширения в 2023 и 2024 годах, общая площадь производства составит порядка 14 тыс. кв. м. Разрешения на ввод в эксплуатацию трех очередей площадки компания получила с 2015 по 2019 годы. На конец третьего квартала текущего года инвестиции в объект за весь период его реализации превысили 9,4 млрд рублей.

По словам директора компании Георгия Побелянского, строительство и оснащение фармкомплекса предполагает постепенное освоение его возможностей. Расширение производства и лабораторий необходимо для актуальных потребностей компании и вклада в лекарственный суверенитет страны, считает глава «Вертекс».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за 60 месяцев возведут завод для производства жидких лекарств.