На Индустриальном проспекте за 60 месяцев возведут завод для производства жидких лекарств
В Санкт-Петербурге специалисты займутся строительством нового фармацевтического завода, на котором будут производиться жидкие лекарства. В общей сложности работы планируют завершить примерно за 60 месяцев.
Новое здание появится в Красногвардейском районе на Индустриальном проспекте. Инвестором выступит компания ООО «Гротекс», сообщает «Петроград».
Власти Северной столицы уже одобрили соглашение о застройке земельного участка. Предполагается, что новый проект сможет обеспечить город лекарственными препаратами и новыми рабочими местами.
Известно, что предприятие станет уже четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. Возвести объект намерены за 60 месяцев с момента заключения соглашения о застройке.