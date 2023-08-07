На Индустриальном проспекте за 60 месяцев возведут завод для производства жидких лекарств

В Санкт-Петербурге специалисты займутся строительством нового фармацевтического завода, на котором будут производиться жидкие лекарства. В общей сложности работы планируют завершить примерно за 60 месяцев.

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Новое здание появится в Красногвардейском районе на Индустриальном проспекте. Инвестором выступит компания ООО «Гротекс», сообщает «Петроград».

Власти Северной столицы уже одобрили соглашение о застройке земельного участка. Предполагается, что новый проект сможет обеспечить город лекарственными препаратами и новыми рабочими местами.

Известно, что предприятие станет уже четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. Возвести объект намерены за 60 месяцев с момента заключения соглашения о застройке.