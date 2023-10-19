Бывший СИЗО «Кресты» продадут на торгах

В Петербурге готовят к продаже комплекс зданий бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты». На этой территории хотят создать арт-кластер.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Компания «ДОМ.РФ» готовит к продаже комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В настоящее время проводится работа по изучению и документированию недвижимости. Кроме того, в рамках работы компания намерена консультироваться с администрацией Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами.

Целью данного проекта является возвращение территории в городскую жизнь в качестве туристической инфраструктуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сеть аптек «36,6» выкупила 170 торговых точек в Петербурге и Ленобласти.