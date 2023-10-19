В Петербурге заявили о сбоях в работе МФЦ из-за замены оборудования

В процессе замены импортного оборудования в многофункциональных центрах (МФЦ) Петербурга произошел сбой. Приём документов по отдельным услугам в МФЦ Петербурга может быть ограничен.

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Как сообщила пресс-служба МФЦ города в своём телеграм-канале, в связи с заменой импортного оборудования на российское, в работе петербургских МФЦ произошли неполадки.

На данный момент ограничен прием документов по некоторым услугам. Однако специалисты работают над тем, чтобы сократить период действия ограничений.

Те, кто столкнулся с неполадками, смогут выбрать другие даты для приема документов в индивидуальном порядке. В то же время горожане могут без ограничений обращаться в МФЦ по всем услугам Росреестра и оформлению полисов обязательного медицинского страхования. Также заявителям предоставляются готовые результаты по обращениям, которые были поданы до проведения работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге количество МФЦ, принимающих документы для проставления апостиля, увеличится.