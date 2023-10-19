Представители 70 стран заявили о своем участии в культурном форуме Петербурга

В Санкт-Петербургском культурном международном форуме (ПКМФ) примут участие 70 стран. Среди них есть представители БРИКС, ШОС и СНГ.

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По словам председателя оргкомитета ПМКФ Татьяны Голиковой, заявки на участие в форуме получены от 70 стран, сообщает ТАСС. Голикова не стала раскрывать имен, но отметила, что среди участников есть министры культуры и их заместители, а также представители творческой общественности и политических кругов.

Заявки на участие в ПМКФ оргкомитет будет принимать до 1 ноября, подчеркнула вице-премьер. Также для проведения мероприятия приняты меры для соблюдения эпидемиологической безопасности. Голикова пояснила, если кто-то из делегаций захочет пройти тестирование, то это будет обеспечено силами Роспотребнадзора.

Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 16-18 ноября. До этого встречу трижды отменяли из-за пандемии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что супружеские пары Северной столицы получат выплату в размере 75 тыс. рублей за 75 лет совместной жизни.