Петербуржцам заплатят за 75 лет супружеской жизни

Пожилые петербуржцы получат выплату на юбилей совместной жизни. Они получат 75 тысяч рублей за 75 лет супружеской жизни.

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Сегодня, 18 октября, Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении введение денежных выплат для семейных пар, которые прожили в браке длительное время.

По новым правилам, супруги, чей брак длится 75 лет, будут иметь право на получение пособия. Эта мера поддержки будет действовать в Петербурге и составит 75 тысяч рублей. На данный момент только одна пара в городе получит эту выплату.

Ранее уже были установлены выплаты на 50-ю, 60-ю и 70-ю годовщины заключения брака.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что педагогам Ленобласти выплатят разовое пособие в размере 100 тысяч рублей.