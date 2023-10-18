Петербуржцам заплатят за 75 лет супружеской жизни
Пожилые петербуржцы получат выплату на юбилей совместной жизни. Они получат 75 тысяч рублей за 75 лет супружеской жизни.
Сегодня, 18 октября, Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении введение денежных выплат для семейных пар, которые прожили в браке длительное время.
По новым правилам, супруги, чей брак длится 75 лет, будут иметь право на получение пособия. Эта мера поддержки будет действовать в Петербурге и составит 75 тысяч рублей. На данный момент только одна пара в городе получит эту выплату.
Ранее уже были установлены выплаты на 50-ю, 60-ю и 70-ю годовщины заключения брака.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что педагогам Ленобласти выплатят разовое пособие в размере 100 тысяч рублей.