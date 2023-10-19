На Дачном проспекте задержали петербуржца, в квартире которого нашли труп избитого мужчины

В Кировском районе в одной из квартир нашли скончавшегося мужчину. Хозяин жилища задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в дежурную часть обратился 66-летний житель Дачного проспекта. По его словам, он у себя в квартире обнаружил труп.

Прибывшие в квартиру сотрудники полиции нашли тело 41-летнего мужчины с ссадинами на лице и синяками.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Отмечается, что видеонаблюдение на месте трагедии отсутствовало. Хозяина квартиры задержали и доставили в специальное помещение содержания задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе Северной столицы найдены тела молодой девушки и ее сожителя. На месте также обнаружили следы белого порошка.