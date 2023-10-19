В Петербурге следком подтвердил возбуждение уголовного дела на создателя Масяни

Правоохранители культурной столицы подтвердили возбуждение уголовного дела на Олега Куваева. Сам мультипликатор подтверждение этому не получал.

Фото: кадр из мультсериала «Масяня»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Издание ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что дело возбудили по статье 280.4 УК РФ, а его фигурантом стал создатель анимационного сериала «Масяня» Олег Куваев. По словам самого мультипликатора, он не получал подтверждения о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В настоящее время Куваев находится за пределами страны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ряда роликов в Сети с избиениями петербуржцев. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.