Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после жутких нападений на петербуржцев

После появления видео в Сети с избиениями жителей города на Неве Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дел. Ход исполнения поручения поставлен на контроль.

Фото: официальный telegram-канал Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в интернете стали появляться видеоролики, на которых группа иностранцев избивает случайных прохожих на улицах Северной столицы. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы руководителя ГУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад.

В настоящее время ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в конце августа глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения жителя культурной столицы.