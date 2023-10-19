Суд отклонил все иски Минобороны к петербургскому «Рубину»

Московский Арбитражный суд отклонил 11 исков, поданных Министерством обороны России против петербургского АО «ЦКБ Морской техники «Рубин». Ведомство требовало взыскать с компании около 1 миллиарда рублей.

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Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении всех 11 исков от Министерства обороны к конструкторскому бюро, указав на истечение срока исковой давности, сообщает РБК.

Судебные споры связаны с контрактом, заключенным между Минобороны и «Рубином» в 2013 году. По условиям контракта, «Рубин» должен был выполнить проектно-изыскательские работы, однако контракт был расторгнут в 2017 году. Минобороны утверждает, что после расторжения контракта «Рубин» остался должен неустойку и сумму за пользование коммерческим кредитом. Однако суд отметил, что претензии были предъявлены слишком поздно.

Судебные процессы между Минобороны и «Рубином» продолжались с ноября 2022 года по июнь 2023 года. Общая сумма претензий составила 930,1 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге Арбитражный суд арестовал ценные бумаги VTB Europe на 80 миллионов евро.