Петербуржскую биржу возглавит экс-глава ФАС Игорь Артемьев

В Северной столице сменился глава товарно-сырьевой биржи. Теперь президентом организации станет бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Так, 18 октября стало известно, что Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу возглавит бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, пишет Интерфакс.

До этого биржу возглавлял Алексей Рыбников. Отмечается, что о кадровых перестановках в СПбМТСБ объявят в ближайшие дни. Примерная дата назначения Артьемьева – 1 ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что российские нефтяные компании могут получить нефтяной демпфер за август этого года. Благодаря тому, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменила регламент торгов нефтепродуктами, сумма ассигнований может превысить 200 млрд рублей.