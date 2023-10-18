«Достоевский» вышел на улицы Петербурга

Петербургский ретротрамвай «Достоевский» сегодня, 18 октября, вышел на линию. Вагоны трамвая оснащены элементами искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Северной столице осмотрели новый трамвай «Достоевский». Внешний вид вагонов напоминает о прошлом — дизайн выполнен в стиле трамвая «Стиляга», который был популярен в Ленинграде в 1950-60-х годах.

Однако, транспорт оснащен современным оборудованием, включая систему активной помощи машинисту, бортовой комплекс для приоритетного проезда общественного транспорта и дистанционное управление стрелочными переводами.

Трамвай «Достоевский» будет курсировать по маршрутам № 3, 6, 16 и 40 в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге проведут испытания беспилотных трамвайных вагонов.