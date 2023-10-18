Сеть аптек «36,6» выкупила 170 торговых точек в Петербурге и Ленобласти

Фармретейлер «36,6» стал владельцем объединенной сети аптек «Лекоптторг & Родник здоровья». Приблизительная стоимость сделки – 8 млрд рублей.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Российская сеть аптек «36,6» выкупила объединенную сеть «Лекоптторг & Родник здоровья», сообщает Деловой Петербург. В собственность компании перешли 170 торговых точек культурной столицы и Ленобласти. Точная сумма сделки неизвестна, но предположительно речь могла идти о 8 млрд рублей.

За эту сумму фармретейлер стал владельцем 100 процентов долей в восьми основных операционных компаниях сети, включая ООО «Аптека «Родник здоровья», «ЛекОптТорг», «Аптечное объединение», «Аптиаки» и другие. Не считая брендов и товарных запасов, вышеназванным организациям принадлежат еще и договоры аренды помещений для аптек.

Генеральный директор сети «36,6» Александр Кузин прокомментировал, что все аптеки будут работать под своими брендами, так как они уже хорошо знакомы жителям Петербурга и Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году в городе на Неве выросло количество аптечных пунктов, но продажи в них значительно снизились.