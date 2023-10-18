В газировках отечественного производства станет меньше сахара

Производители российской газировки приняли решение заменить сахар на сахарозаменители из-за введения акцизов на сладкие напитки. Речь идет о напитках «Черноголовки», «Мултон», PepsiCo и «Очаково».

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Такое решение производители российской газировки приняли из-за подорожавших акциз, сообщает Mash. Компании вынуждены снизить количество сахара в напитках, чтобы избежать подорожания продукции из-за нового налога. Вместо сахара они используют такие сахарозаменители, как ацесульфам и аспартам.

Некоторые напитки, такие как «Добрый» апельсин, манго-маракуйя, лимон-лайм, ваниль, а также чай Rich, уже содержат сахарозаменители. В то же время, напитки, такие как кола, тоник Rich и энергетик Burn, пока остались без изменений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ученые из Петербурга разработали экспресс-метод определения консервантов в соках и газированных напитках.