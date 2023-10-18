ЗакС утвердил поправки в закон о реновации в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания поддержали проект изменений в закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Теперь поправки должны рассмотреть в Государственной Думе.

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В Петербурге 18 октября на пленарном заседании Заксобрания депутаты единогласно утвердили инициативу о корректировке федерального законодательства в сфере КРТ, пишет Neva.Today.

По словам депутата Дениса Четырбока, у городов федерального значения должна быть возможность самим определять географию расселения. Вдобавок немаловажно определить принцип добровольного участия в программе реновации.

Напомним, в действующем законе по программе КРТ россияне, чьи дома подлежат расселению, могут получить жилье на территории города. К тому же, если одна треть собственников в квартале не проголосуют против расселения, то все дома автоматически попадают в программу. В настоящее время закон «заморожен» до 1 января 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве планируют продлить действие моратория на закон о Комплексном развитии территорий еще на один год.