Смольный решил продлить «заморозку» закона о реновации до 2025 года

В Северной столице хотят продлить действие моратория на закон о Комплексном развитии территорий (КРТ) еще на один год. Проект находится на антикоррупционной экспертизе и общественном обсуждении.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Власти Петербурга подготовили проект о внесении изменений в закон комплексном развитии территорий (КРТ). Из этого следует, что мораторий на реновацию продлится до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Напомним, правительство города не хочет отменять закон и идти на уступки петербуржцам, которые из-за его условий бояться потерять жилье. После протестов шокированных жителей города, в закон попытались внести правки, однако они были отклонены Советом Федерации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что предложение депутатов Законодательного собрания пересмотреть закон о КРТ поступало в сентябре.