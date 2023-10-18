В Северной столице комплекс переработки отходов «Волхонка» собираются запустить до конца года

По поручению президента России Петербург и Ленинградская область создают единую систему обращения с отходами.

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Об этом стало известно на совещании, посвященном вопросам создания объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона, сообщает Смольный. Встречу в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

За последние три года президент дал ряд поручений по реализации стратегии развития соответствующей инфраструктуры на территории культурной столицы и области. Для нужд Санкт-Петербургской агломерации планируется построить пять комплексов переработки отходов, два из них на территории города. Это КПО «Волхонка» в Красносельском районе, на бывшей площадке завода по механизированной переработке бытовых отходов, и КПО «Новоселки» в поселке Левашово, рядом с закрытым и рекультивируемым полигоном.

На данный моменты все проекты находятся на разных стадиях реализации, наиболее перспективным по срокам ввода является КПО «Волхонка», отмечают в Смольном. Он строится в два этапа и по каждому этапу получены положительные заключения Государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы, орнитологической экспертизы.

До конца года планируется получить разрешение Ростехнадзора на ввод первой очереди. На этом этапе планируется запуск оборудования по обработке отходов мощностью 200 тысяч тонн в год, на втором этапе – 400 тысяч тонн.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве выбрали подрядчика, который возведет новый КПО на территории Ленобласти.