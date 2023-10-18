В Петербурге нашли тела молодой пары и белый порошок

В Калининском районе в квартире на Северном проспекте обнаружили тела мужчины и женщины. Признаков насильственной смерти не установлено, ведется проверка.

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Как стали известно Санкт-Петербург.ру, вечером 17 октября в полицию обратилась 57-летняя женщина. По ее словам, она нашла своего сына и его приятельницу мертвыми.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в одной их квартир на Северном проспекте трупы без внешних признаков насильственной смерти 33-летнего мужчины и 31-летней женщины. Рядом с ними также найден пакетик с неизвестным белым порошком, который отправили на экспертизу.

Тела погибших направили в морг для установления причины смерти.

Стражи порядка продолжают вести расследование и устанавливать все детали и причины произошедшего.

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