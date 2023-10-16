Жена художника и поэта Лублина нашла своего мужа мертвым с ножом в груди

В Центральном районе Петербурга бездыханное тело Лубнина Гавриила обнаружила его супруга. Мужчина скончался от ножевого ранения в грудь.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 октября в скорую медицинскую помощь поступило сообщение о том, что на Гагаринской улице нашли мужской труп.

Выехав на место происшествия, сотрудники уголовного розыска обнаружили на полу в коммунальной квартире мертвое тело мужчины с ножом в области груди. Умершим оказался российский художник, поэт и музыкант, 54-летний Лубнин Гавриил.

Как сообщила супруга художника, зайдя в комнату, она нашла своего мужа лежащим на спине без признаков жизни. Нож, торчащий из груди Лубнина, женщина решила вытащить сама.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге умер директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Борис Архаров.