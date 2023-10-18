В Северной столице предложили убрать сотовые вышки подальше от жилых домов

В Петербурге собираются ограничить повсеместную установку вышек сотовой связи на законодательном уровне. Отмечается, что жители города недовольны неряшливыми конструкциями под окнами своих домов.

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Соответствующий законопроект подготовил депутат ЗаксСа Андрей Рябоконь. Известно, что он предлагает установить минимально допустимое расстояния от размещаемых антенно-мачтовых сооружений связи до жилых домов, учреждений образования и здравоохранения, социальных объектов и детских площадок, а также признать вышки элементами благоустройства.

Андрей Рябоконь утверждает, что петербуржцы недовольны, когда установку неряшливых конструкций прямо под их окнами и рядом с детскими площадками может осуществить практически любая организация. Вдобавок горожане негодуют, что контролирующие органы проводят замеры не всех источников излучения в комплексе, а по одному, и не в часы пиковой нагрузки.

До этого на площадке Народного фронта в Петербурге депутаты неоднократно поднимали проблему законодательного регулирования установки вышек сотовой связи в непосредственной близости к жилым домам и соцобъектам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Заксобрание предлагает изменить федеральный закон о продаже квартир-студий, которые незаконно оборудуют в коммуналках.