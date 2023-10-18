В Северной столице предложили убрать сотовые вышки подальше от жилых домов
В Петербурге собираются ограничить повсеместную установку вышек сотовой связи на законодательном уровне. Отмечается, что жители города недовольны неряшливыми конструкциями под окнами своих домов.
Соответствующий законопроект подготовил депутат ЗаксСа Андрей Рябоконь. Известно, что он предлагает установить минимально допустимое расстояния от размещаемых антенно-мачтовых сооружений связи до жилых домов, учреждений образования и здравоохранения, социальных объектов и детских площадок, а также признать вышки элементами благоустройства.
Андрей Рябоконь утверждает, что петербуржцы недовольны, когда установку неряшливых конструкций прямо под их окнами и рядом с детскими площадками может осуществить практически любая организация. Вдобавок горожане негодуют, что контролирующие органы проводят замеры не всех источников излучения в комплексе, а по одному, и не в часы пиковой нагрузки.
До этого на площадке Народного фронта в Петербурге депутаты неоднократно поднимали проблему законодательного регулирования установки вышек сотовой связи в непосредственной близости к жилым домам и соцобъектам.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Заксобрание предлагает изменить федеральный закон о продаже квартир-студий, которые незаконно оборудуют в коммуналках.