В Петербурге хотят изменить закон по продаже долей в коммуналках

Законодательное собрание предложило изменить федеральный закон о продаже недвижимости, чтобы найти управу нечестных продавцов студий, которые оборудуют в коммунальных квартирах. Инициативу направят в Государственную Думу.

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В Петербурге депутаты ЗакСа разработали проект постановления о внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Соответствующий документ опубликован на сайте Заксобрания.

Текст проекта предлагает при регистрации прав в общей долевой собственности в домах Петербурга, Москвы и Севастополя прикладывать актуальный технический паспорт квартиры. Такие меры хотят принять с целью обеспечить граждан от недобросовестных продавцов долей в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий.

Депутаты отмечают, что на сегодняшний день федеральное законодательство не имеет прямых механизмов защиты россиян от недобросовестных продавцов. Проект постановления направят в Госдуму.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в Смольном решили продлить «заморозку» закона о реновации до 2025 года.