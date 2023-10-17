В Петербурге мужчину убил вилкой уголовник из-за жалобы девушки-собачницы

Ночная прогулка в Северной столице и конфликт с девушкой-собачницей привел к жуткой смерти молодого человека. Сожитель петербурженки воткнул ему в горло обычную вилку.

фото: pxhere

Стало известно, что обычная прогулка по ночному Петербургу оборвала жизнь молодого человека, об этом рассказали в 78.ru.

Таким образом, 20-летняя девушка шла со своей собакой в позднее время. В какой-то момент у нее случился словесный конфликт с прохожим. Петербурженка решила воспользоваться звонком любимому.

Бывший уголовник пришел на «разборки» с вилкой, которая сразу же оказалась в шее у молодого человека. Он скончался на месте от ужасного ранения.

Парочка имеет целый букет судимостей, однако сожитель проигрывает ей в этом. Девушка проходила по статьям о краже, разбое и угрозе жизни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кингисеппском районе забил до смерти голыми руками своего друга-собутыльника. Застолье проходило в полуразрушенном бараке.