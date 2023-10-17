Петербург принимает международный строительный чемпионат
В Северной столице пройдет международный строительный чемпионат, куда приедут специалисты из 40 иностранных государств. Будут участвовать школьники и студенты.
Стало известно, что в городе на Неве пройдет крупное международное мероприятие на площадке «Экспофорум», об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».
Таким образом, в международном строительном чемпионате примут участие профессионалы из 40 иностранных государств. Тем не менее, место найдется и для школьников со студентами, которые могут посетить заседания, а также сами представить проекты.
Петербург будет представлять собственная сборная из сферы строительства, городское правительство представит свои успешные проекты на стенде.
В 15 номинациях посоревнуются представители 87 специалистов. Среди них присутствуют монтажники, сварщики, инженеры ПТО, а также мастера-прорабы.