Петербург принимает международный строительный чемпионат

В Северной столице пройдет международный строительный чемпионат, куда приедут специалисты из 40 иностранных государств. Будут участвовать школьники и студенты.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Стало известно, что в городе на Неве пройдет крупное международное мероприятие на площадке «Экспофорум», об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Таким образом, в международном строительном чемпионате примут участие профессионалы из 40 иностранных государств. Тем не менее, место найдется и для школьников со студентами, которые могут посетить заседания, а также сами представить проекты.

Петербург будет представлять собственная сборная из сферы строительства, городское правительство представит свои успешные проекты на стенде.

В 15 номинациях посоревнуются представители 87 специалистов. Среди них присутствуют монтажники, сварщики, инженеры ПТО, а также мастера-прорабы.